Genoa, Perinetti: “Bene con la Spal ma non adagiamoci. Roma e Atalanta le squadre più in forma”

Giorgio Perinetti, diesse del Genoa, a tre giorni dalla sfida con la Roma, parla del campionato e dell’incontro con i giallorossi. Queste le sue parole a Radio Sportiva: “Il punto con la SPAL è stato importante, per la prestazione e perché abbiamo guadagnato una lunghezza sull’Empoli, ma non dobbiamo dormire sugli allori: il nostro calendario è meno proibitivo ma sarà importante continuare a far bene. Non potevamo prevedere di essere ancora in lotta per la salvezza, ma ci sono state diverse situazioni negative e le cose non sono andate come speravamo: è servito alla squadra per ritrovare compattezza e adesso speriamo di continuare su questa linea. È vero che abbiamo Roma e Atalanta, le squadre più in forma del momento, ma l’Empoli avrà partite altrettanto se non più dure e in questo mini torneo di quattro partite partiamo con un certo vantaggio dato dal +6”.