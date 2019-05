Genoa, penultimo allenamento prima della Roma

Prosegue il percorso di avvicinamento del Genoa alla sfida di Marassi in programma domenica pomeriggio contro la Roma. La squadra continua a correre e a sudare sotto gli occhi vigili di Cesare Prandelli, ma anche sotto la supervisione del presidente Preziosi, arrivato a Pegli – il quartier generale rossoblu – per salutare la squadra e per rimanere vicino ai giocatori. Mattinata varia sui campi di allenamento: tanta tattica e soprattutto esercitazioni collettive, sia per ruolo sia per reparti. A concludere il tutto conclusioni in porta, con il lavoro di rifinitura che ci sarà sabato prima del ritiro. Ancora indisponibili invece Favilli, lo svedese Hiljemark, l’ex Mazzitelli e Sturaro.