Genoa, Sturaro operato al ginocchio a Villa Stuart: stagione finita

Sturaro, giocatore del Genoa, non ci sarà domenica contro la Roma e la sua stagione si è conclusa oggi con l’operazione chirurgica al ginocchio dopo l’infortunio con il Torino. Questo il comunicato del club: “Il calciatore è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo alla presenza del responsabile medico del club, dott. Piero Gatto, l’intervento è stato eseguito a Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani ed è perfettamente riuscito. Il centrocampista resterà nella capitale per la prima fase del protocollo riabilitativo e farà rientro in Liguria dopo le verifiche attestanti un decorso regolare”.