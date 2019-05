Domenica a Marassi la sfida tra Roma e Genoa e la squadra di Prandelli continua a prepararsi. Come riporta il club rossoblu sul proprio sito, la seduta d’allenamento si è incentrata maggiormente su un lavoro tattico. Veloso e Sanabria ancora in gruppo, i due calciatori saranno quindi a disposizione per la sfida. Out Sturaro, la cui stagione probabilmente può definirsi conclusa dopo il trauma distorsivoal ginocchio rimediato con il Torino.