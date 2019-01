Genoa, è arrivato Sanabria: “Felice di essere tornato in Italia”

Antonio Sanabria è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa. L’ex giallorosso è sbarcato in Liguria, queste le sue prime parole: “Sono felice di essere tornato in Italia e pronto per questa nuova avventura: ho molta voglia di conoscere i miei compagni e cominciare questa nuova tappa. Il Genoa è una squadra molto forte, una società storica, spero di fare bene qui. Ho voglia di incontrare i tifosi” ha dichiarato a Sky Sport. Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.