Gautieri: “La Roma non mi ha mai contatto per allenare la squadra B”

Carmine Gautieri, più volte accostato alla panchina della Roma U23 per la prossima stagione, ha messo a tacere queste indiscrezioni di mercato ai microfoni di Centro Suono Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Sono onorato che sia uscito il mio nome accostato alla Roma Under 23 che si costituirà nel prossimo futuro, è il sogno di qualsiasi allenatore, però non sono mai stato contattato dalla società giallorossa. Sono tifosissimo della Roma, chiaramente mi farebbe piacere tornare a lavorare a Trigoria”.