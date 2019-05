Gattuso: “Servirà la forza del gruppo per rimanere davanti a Roma e Lazio”

A pari punti con la Roma, ma con il vantaggio degli scontri diretti, anche il Milan si candida per un posto al sole in Champions, soprattutto in vista degli ultimi tre impegni di campionato. All’orizzonte per Rino Gattuso il confronto con l’ex tecnico milanista Vincenzo Montella e con la Fiorentina, in un match, quello del Franchi, che potrà dire molto sulle ambizioni europee del Diavolo. Del confronto a distanza con i giallorossi e del sogno Champions ha parlato lo stesso allenatore milanista in conferenza stampa:

“Dobbiamo pensare al nostro, non perdiamo energie guardando le altre squadre. Il rammarico più grande è pensare che eravamo in Champions fino a una settimana fa, ora invece dobbiamo rincorrere. Nei momenti in cui dovevamo dare un’accelerata non ci siamo fatti trovare pronti. Tutti i giocatori hanno fatto cose incredibili, la forza del gruppo è questa. In tanti vogliono farla passare come stagione deludente, ma siamo avanti la Lazio e la Roma, ma dobbiamo continuare. A inizio stagione nessuno lo poteva dire“.