Gandini: “De Rossi è la storia di Roma, triste che sia arrivata la fine della carriera in giallorosso”

Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, parla dell’addio di Daniele De Rossi alla maglia giallorossa. Queste le sue dichiarazioni a margine dell’evento Special Team Legends a Milano: “Difficile giudicare da fuori. Daniele, insieme a Francesco, è la storia di Roma. Il fatto che sia arrivato alla conclusione della sua carriera in giallorosso rattrista. Ci sono motivazioni di vario tipo: c’è da tenere presente l’interesse primario della società e se hanno preso questa decisione immagino sia stata ponderata. Non ho nessuna possibilità di commentare vivendo da fuori. Ho avuto il privilegio di lavorare e conoscere con Totti e De Rossi. Se l’epilogo è questo penso basti l’eco che si è sollevato da tutti i campi per definire la sua partenza”.