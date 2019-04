Futuro Zaniolo, parla Mancini: “Farà le sue scelte, ma rispetti chi gli ha dato fiducia”

La Roma, anche attraverso Claudio Ranieri, ha fatto sapere che rinnoverà il contratto a Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è esploso con Di Francesco, ma nella sua crescita esponenziale un ruolo fondamentale l’ha rivestito Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale l’ha convocato quando Nicolò doveva ancora esordire con la maglia della Roma, dando subito la sensazione di puntare su di lui. A margine dell’evento “Radio Italia con la Nazionale”, Mancini ha risposto ad una domanda sul futuro di Zaniolo: “Farà le sue scelte, è abbastanza grande per farlo – le parole a Tuttomercatoweb -. Devi avere rispetto di chi ti ha dato fiducia quando sei un ragazzino, io spero solo che continui a migliorare”.

Sulla lotta per il quarto posto e il rischio di ritrovarsi giocatori affaticati ha aggiunto: “Non credo, penso sia una cosa bella che ci siano tante squadre in lotta per obiettivi importanti. È tutto aperto fino alla fine”.

Ne ha parlato anche Gigi Di Biagio, tecnico dell’Under 21: “Zaniolo è un grande giocatore ed è esploso in maniera incredibile – riporta Sky Sport -. Se resta alla Roma? Non penso debba rispondere io su cosa gli convenga fare, è talmente delicata la cosa… Mi hanno chiesto se avrebbe fatto bene ad andare in un grande club, ma la Roma non è una squadra di Serie B, quindi attenzione a dire certe cose. Quello che farà Zaniolo lo sa lui e lo deve sentire lui”.