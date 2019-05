Futuro De Rossi, Giampaolo: “Mi ha detto di voler lavorare con me. Ci penserò”

Daniele De Rossi continuerà a giocare a calcio. Per questo (e altri motivi) non resterà alla Roma al termine del contratto. Quando appenderà gli scarpini al chiodo, il numero 16 potrebbe decidere di intraprendere la carriera da allenatore. A tal proposito, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha svelato un retroscena. “Recentemente mi ha detto “Voglio venire a lavorare con te”. Se ci sarà spazio per un collaboratore ci penserò. E’ uno che trasmette passione, lo percepisci da come parla. Sarebbe una risorsa” le sue parole a Sky.