Furto in ‘casa’ Zaniolo, la mamma sui social: “Grazie a chi ci ha rubato la macchina” – FOTO

Nottata tormentata per la famiglia Zaniolo e risveglio sicuramente poco piacevole prima di andare a Trigoria per il consueto allenamento pre partita in vista della sfida con l’Udinese di sabato. C’è stato infatti un furto in “casa” Nicolò. Dei ladri si sono appropriati della macchina della mamma, Francesca Costa, la stessa che utilizzava per accompagnare il numero 22 giallorosso al Fulvio Bernardini ogni giorno. “Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto” è la denuncia social della madre di Zaniolo.