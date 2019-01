Funerali Manfredini, l’ultimo saluto a ‘Piedone’. Presenti tifosi e una delegazione della Roma – FOTO – VIDEO

L’ultimo saluto a Piedone. Questa mattina alla Chiesa Regina Pacis di Ostia si sono svolti i funerali di Pedro Manfredini, bandiera della Roma e membro della Hall of Fame giallorossa, scomparso lunedì all’età di 83 anni. Ha vestito la maglia della Roma dal 1959 al 1965, vincendo la classifica dei cannonieri nel 1962-1963 (alla pari con Harald Nielsen), mettendo a segno 19 gol. In totale le reti in A con la maglia giallorossa sono 77 in 130 presenze: Una delegazione della Roma composta da giovani giocatori giallorossi, ex compagni di squadra tra cui De Sisti e Ginulfi e i tifosi questa mattina lo hanno salutato un’ultima volta.