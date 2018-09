Frosinone, scarico per chi ha giocato ieri. A parte Ardaiz, contro la Roma out Maiello

Dopo il ko di ieri sera contro la Juventus maturato negli ultimi minuti di gara, il Frosinone è atteso da un’altra sfida di prestigio. Mercoledì sera, nel turno infrasettimanale, la squadra di Moreno Longo farà visita a un’altra squadra in crisi di risultati come la Roma. I ciociari sono tornati ad allenarsi quest’oggi: “Chi ha preso parte alla sfida contro la Juventus ha svolto una seduta di scarico, possessi palla e partitella finale per il resto del gruppo. Differenziato per Ardaiz, terapie per Maiello – si legge sul sito ufficiale dei giallazzurri -. Il centrocampista, costretto ad abbandonare in anticipo il campo contro i bianconeri, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni ma hanno evidenziato la presenza di un edema sul soleo della gamba sinistra, resterà a riposo per 7/10 giorni per poi essere nuovamente valutato dallo staff medico. Domani alle 16 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino”.