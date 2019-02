Frosinone-Roma, tifosi ciociari contro Dzeko: “Figlio di pu…”. Lui risponde e poi segna

Animi caldi tra Edin Dzeko e la curva del Frosinone. Dopo che i ciociari avevano messo la palla fuori per un infortunio, il bosniaco ha buttato la palla in fallo laterale invece di ridarla al portiere Marco Sportiello, scatenando la rabbia dei tifosi ciociari contro di lui. “Dzeko tu sei un figlio di put**na” le parole rivolte a Edin, che prima s’infuria litigando anche con qualche avversario, e poi risponde facendo il segno con la mano di gridare più forte. Pochi minuti dopo, arriva il gol che ammutolisce definitivamente i tifosi ciociari e fa rialzare la testa ai suoi, dopo l’avvio shock per il vantaggio provvisorio di Ciano.

Nel secondo tempo non si sono fermati gli insulti dei tifosi di casa, che hanno continuato ad apostrofare Dzeko, anche con cori razzisti come “zingaro”. Ancora una volta, la risposta è arrivata sul campo grazie al gol che ha sancito la vittoria della Roma. Alla fine il messaggio social del bosniaco: “Roma, sei bella come un gol al 90esimo”.