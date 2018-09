Frey: “Nzonzi rilassato dopo il Mondiale. La dirigenza deve far tirare fuori qualcosa ai giocatori”

Quello di Steven Nzonzi è stato l’ultimo acquisto estivo della Roma, che ha portato a disposizione di Di Francesco un fresco campione del mondo. In questo inizio di campionato, però, anche il francese è stato travolto dal momentaccio dei giallorossi: “Dopo un Mondiale vinto è facile avere un rilassamento inconscio“, è il pensiero di Sebastian Frey. L’ex portiere della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, continua: “Stiamo parlando di una piazza importantissima come la Roma che è in crisi nei risultati. I quadri dirigenziali devono far tirare fuori qualcosa da questi giocatori. Roma è una piazza tosta, i giocatori devono tornare a fare la differenza”.