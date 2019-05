Frattesi: “De Rossi è il mio punto di riferimento sia in campo che fuori”

Davide Frattesi va subito in gol nella prima gara dell’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. Prima del match d’esordio contro il Messico, il prodotto del settore giovanile della Roma si è soffermato anche su De Rossi ai microfoni di Sky Sport: “Daniele è il mio punto di riferimento sia sul campo che fuori. Dà sempre consigli ed è importantissimo“. Sul centrocampista del Sassuolo – in questa stagione in prestito all’Ascoli -, il club giallorosso vanta un diritto di recompra.