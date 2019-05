Frattali: “Ci godremo la festa, consapevoli di poter fare risultato”

Nell’ultima giornata di campionato si affrontano all’Olimpico Roma e Parma, due squadre che non hanno fondamentalmente più nulla da chiedere alla classifica. I ducali sono già salvi, i giallorossi avrebbero bisogno di un miracolo per centrare la Champions. In quella che è la sera di Daniele De Rossi, i gialloblù vogliono comunque chiudere in bellezza la stagione. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida, le parole di Frattali.

FRATTALI A SKY

“Ci godremo questa festa ma veniamo qua consapevoli di poter fare una buona partita e di poter fare risultato”.