Football Leader, premiato anche Zaniolo. L’agente: “Stagione fantastica, ora la Nazionale”

A Scampia è in corso di svolgimento ‘Football Leader 2019’, il premio dell’Assoallenatori che riconosce e celebra il valore della leadership nel mondo del calcio. Questa sera all’Auditorium dell’hotel Royal Continental la consegna dei riconoscimenti individuali: tra i vincitori anche Nicolò Zaniolo, che ha ricevuto il riconoscimento ‘Leader Under 21’. Il talento della Roma ha salutato con un videomessaggio, non potendo essere fisicamente presente a causa degli impegni con la Nazionale. A ritirare il premio al suo posto Claudio Vigorelli, che è salito sul palco e ha risposto anche a una domanda sul futuro del giovane centrocampista: “Ha terminato una stagione fantastica, ora pensa alla Nazionale. Poi andrà all’Europeo Under 21, poi andrà in vacanza”.