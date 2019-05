Football Leader 2019, premio in arrivo per Zaniolo: è lui il miglior Under 21 dell’anno

Nuovo riconoscimento in arrivo per Nicolò Zaniolo. Il giovane talento della Roma sarà premiato in occasione della VII edizione di ‘Football Leader 2019‘, evento organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori che si terrà a Napoli dal 3 al 5 giugno. Zaniolo è stato il più votato dai tecnici italiani nella categoria Leader Under 21 “per aver mostrato le stimmate del campione nel primo anno di serie A, evidenziando classe cristallina e leadership in campo e fuori. Zaniolo è in poco tempo diventato una delle più grandi promesse del calcio italiano e internazionale: talento e carisma al servizio della Roma e della Nazionale Italiana“. Zaniolo succede a Insigne, Romagnoli, Berardi, Bernardeschi, Chiesa e Cutrone. La cerimonia di premiazione è in programma martedì 4 giugno alle 17.30 nell’Auditorium del Royal Continental Hotel a Napoli.