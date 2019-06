Fonseca, il saluto del suo storico traduttore: “Sarai sempre nel mio cuore” – FOTO

È cominciata anche ufficialmente l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese porterà la sua esperienza e le sue idee in giallorosso, ma anche parte del suo staff. Chi non lo seguirà, invece, è il suo storico traduttore: Max Nagorski lo ha seguito in questi anni allo Shakhtar Donetsk, è stata la sua seconda voce, in campo negli allenamenti così come nelle conferenze. Su Instagram, Nagorski ha tributato il suo commosso saluto a Paulo Fonseca:”Grazie per tutto, Con te ho avuto l’opportunità di imparare tante cose nuove, incontrare nuove persone, capire meglio il calcio e la vita. Sei un buon allenatore, un ottimo insegnante, un grande amico e una persona impeccabile. Meriti il meglio, quindi io ti auguro il meglio dentro e fuori dal campo. Sarai sempre nel mio cuore! Forza, Paulo!”