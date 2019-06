Fonseca allenatore della Roma, Pallotta: “Imposterà una squadra che ci renderà orgogliosi”

Questa sera a Londra il presidente James Pallotta stringerà la mano per la prima volta a Paulo Fonseca, il nuovo allenatore della Roma che ha firmato un contratto con i giallorossi per due anni con opzione per il terzo. Il presidente ha espresso le sue prime impressioni su un comunicato ufficiale riportato sul sito del club: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel Club. Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi. Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Roma e il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida, iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”.