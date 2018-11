Florenzi: “Usciremo da questo periodo. Niente polemiche frivole dentro Trigoria”

Niente da fare per la Roma: il Real Madrid vince 2-0 all’Olimpico e conquista matematicamente il primo posto del Gruppo G di Champions League. Al termine del match, il vice-capitano giallorosso Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

FLORENZI A SKY SPORT

Quanto fa male questa sconfitta?

Fa male fino ad un certo punto. Nel primo tempo abbiamo fatto una bella partita. Potevamo fare di più, e quando succede che giochi contro i campioni va a finire che fanno gol. Il primo gol ci ha tagliato le gambe, abbiamo cercato di fare il nostro ma non abbiamo portato a casa punti. La prestazione del primo tempo è stata bella.

Hai cercato di consolare Under.

Sono cose che succedono ma non dovrebbero succedere. È andata così, non diamo la colpa a lui se abbiamo perso. Le colpe le abbiamo tutti. Ci tireremo fuori da questo periodo con il gruppo, senza far entrare polemiche frivole dentro Trigoria.