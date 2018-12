Florenzi suona la carica: “Il calcio dà sempre l’opportunità per rialzarsi!”

Alessandro Florenzi suona la carica. Ieri capitano in campo, oggi sui social, dove il numero 24 è tornato a parlare della gara contro l’Inter. Nessun riferimento ai torti arbitrali, ma soltanto un richiamo al gruppo. “C’è qualcosa di magico nei momenti più difficili: la forza del gruppo – scrive il calciatore della Roma su Twitter, allegando due foto in cui abbraccia Under dopo il gol del turco – Restare uniti, aiutarsi, tendere la mano al tuo compagno. Perché il calcio ti dà sempre l’opportunità per rialzarsi! FORZA ROMA”.