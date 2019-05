Florenzi, relax prima del Parma: concerto e cena con Ultimo

Mercoledì c’erano stati Christian e Chanel Totti, ieri è stata la volta di Florenzi. Niccolò Moriconi – in arte Ultimo – mette d’accordo tutti: ieri sera la terza data al Palazzo dello Sport dell’Eur del tour “Colpa delle Favole”, alla quale ha partecipato anche Alessandro, che da domani sera sarà ufficialmente il nuovo capitano della Roma dopo l’addio di De Rossi. Dopo aver assistito al concerto, i due hanno anche mangiato insieme in albergo: “Cena post concerto con un amichetto”, ha scritto Ultimo su Instagram. Che ne “La stazione dei ricordi”, l’ultima canzone in scaletta, fa proiettare sul maxischermo una serie di foto e video di tutta la sua vita: tra le tante, c’è anche una maglia di Francesco Totti.