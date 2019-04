Florenzi: “Fiduciosi per la Champions, daremo tutto per farcela”

La Roma contro il Cagliari cerca i tre punti per prendersi momentaneamente il quarto posto in attesa di Milan e Atalanta. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Alessandro Florenzi. Ecco le sue parole:

FLORENZI A ROMA TV

“Veniamo da risultati positivi che ci hanno dato grande fiducia e dobbiamo continuare questa striscia cercando di portare a casa una bella vittoria”.

Si respira fiducia per la Champions nello spogliatoio?

“Sicuramente, anche perché vogliamo mettere tutto in capo per raggiungere l’obbiettivo”.

Davanti avrete però una squadra in forma…

“Loro stanno bene e si vede dai risultati. Servirà cattiveria e qualità, per far sì che il nostro gioco prevalga. Abbiamo le possibilità per farlo e speriamo di fare una buona gara oggi”.

FLORENZI A SKY

Venite da due vittorie e un pareggio, oggi qual è il pericolo?

Loro stanno bene, sarà difficile. Vengono qui per fare qualcosa di importante, metteremo in campo il nostro orgoglio.

Pastore torna titolare, come l’hai visto?

Ha avuto un po’ di problemi fisici superati alla grande. Si è messo a disposizione da inizio anno, tutti sanno le sue qualità, speriamo che oggi le faccia vedere a tutti per una bella vittoria.

Pavoletti segna più di tutti di testa. Come si ferma?

Abbiamo visto molti video su di lui, i due centrali e io e Kolarov avremo molto da fare.