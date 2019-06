Il 10 giugno di 3 anni fa Alessandro Florenzi diventava papà per la prima volta. Oggi il capitano della Roma ha voluto festeggiare il compleanno di Penelope, la sua primogenita, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in cui tiene la bimba sulle spalle con una dedica speciale. “Da quando ci sei tu la luce del mattino ha più colori. Tanti auguri vita mia, ti amo“: ecco il messaggio di auguri per la piccola, una citazione di “Ad occhi chiusi” di Marco Mengoni.