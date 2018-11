Flop Roma, 19 punti in 13 partite: da Luis Enrique la squadra non partiva così male

De Paul inguaia la Roma. Basta un gol all’Udinese per far gioire Nicola all’esordio sulla panchina friulana e i dati in casa giallorossa, soprattutto in campionato, sono sempre più preoccupanti. Diciannove punti in tredici partite, la squadra giallorossa non partiva così male dall’anno in cui in panchina c’era Luis Enrique. In quell’occasione i punti furono 17, ma con una partita in meno disputata, quella dell’esordio con il Bologna per lo sciopero calciatori. L’aggravante di questa sconfitta è legata a un dato statistico inerente le prestazioni in casa della squadra bianconera. Prima di oggi nei sei match alla Dacia Arena aveva vinto solo una volta contro la Sampdoria e perso con Benevento (Coppa Italia), Lazio, Juventus, Napoli e Milan.