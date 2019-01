Fiorentina-Roma 2-0: doppietta Chiesa. Palo di Cristante – LIVE – FOTO

FIRENZE – Archiviato il pareggio di Bergamo, la Roma chiude momentaneamente il capitolo campionato e si tuffa sulla Coppa Italia: oggi alle 18.15 i giallorossi scenderanno sul campo del Franchi di Firenze per sfidare la Fiorentina di Pioli nella gara secca valida per i quarti di finale. Una Coppa Italia con poco turnover: contro i viola, Di Francesco lascia spazio a tantissimi titolari. In difesa ecco la coppia Manolas-Fazio, con Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. A centrocampo Cristante e Nzonzi, entrambi squalificati per la sfida di campionato contro il Milan. La novità arriva sulla trequarti, dove Pastore si riprende un posto da titolare. Al suo fianco Zaniolo ed El Shaarawy, davanti turno di riposo per Dzeko: spazio a Schick.

CRONACA PARTITA

TABELLINO

Fiorentina-Roma 2-0

Marcatori: 7′, 18′ Chiesa

Fiorentina (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vito Hugo (22′ Laurini), Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Chiesa, Muriel, Mirallas

A disp.: Terracciano, Brancolini, Diks, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Gerson, Dabo, Thereau, Pjaca, Simeone

All.: Pioli

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick

A disp.: Fuzato, Greco, Karsdorp, Marcano, Santon, Lu. Pellegrini, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Riccardi, Dzeko, Kluivert

All.: Di Francesco

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Di Liberatore – Peretti

Quarto Uomo: Chiffi

Var: Mazzoleni

AVar: Paganessi

NOTE Ammoniti: 11′ Zaniolo

CRONACA PREPARTITA

Ore 18.00 – Le squadre rientrano negli spogliatoi.

Ore 17.39 – Anche la Roma è sul terreno del Franchi: inizia il riscaldamento dei giallorossi.

Ore 17.35 – La Fiorentina in campo per il riscaldamento.

Ore 17.25 – Sono entrati sul terreno di gioco i portieri della Roma.

Ore 16.40 – La Roma ha lasciato il Westin Excelsion, l’albergo dove alloggiava a Firenze, e sta raggiungendo lo stadio Franchi.