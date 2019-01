Fiorentina-Roma, domani alle 11.15 la rifinitura a Trigoria. Alle 16.20 la partenza per Firenze

Archiviato il pareggio di Bergamo, la Roma chiude il capitolo campionato e riapre quello dedicato alla Coppa Italia: mercoledì alle 18.15 i giallorossi scenderanno sul campo del Franchi di Firenze per sfidare la Fiorentina di Pioli nella gara secca di quarti di finale. Alla vigilia del match, i calciatori di Di Francesco scenderanno sui campi di Trigoria per l’allenamento di rifinitura: l’appuntamento è fissato per domani mattina alle 11.15. Nel pomeriggio, alle 16.20, la Roma partirà per la Toscana.