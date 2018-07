Dopo due anni fatti di alti e bassi, Gerson è pronto per la sua nuova avventura in Serie A. Un segno del destino per il brasiliano, che ha segnato i suoi primi due gol italiani alla Fiorentina e proprio con la maglia dei viola proverà a imporsi il prossimo anno. Il centrocampista classe ’97 ha pubblicato su Instagram i primi scatti con la sua nuova maglia: “Una nuova sfida“, ha scritto Gerson che si trasferisce in Toscana con la formula del prestito secco.