Fiorello attacca: “I vertici della Roma si devono vergognare per il trattamento a De Rossi

Continua a far rumore la notizia riguardante l’addio di Daniele De Rossi alla Roma, un addio improvviso e molto criticato, sia per la decisione in sé sia per le modalità di comunicazione utilizzate scelte dalla società giallorossa. A proposito di questo è intervenuto anche Fiorello, che ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua circa la situazione che ha messo in subbuglio la Capitale nell’ultima settimana. Queste le sue parole:

“E‘ stata una cosa bruttissima, i vertici della Roma devono vergognarsi, l’ultima bandiera del calcio italiano. Non ci sono più giocatori così, non ci sono più dei simboli. I tifosi si stanno facendo sentire ma ormai è fatta. Mio nipote, romanista, 14 anni, mi ha detto che dobbiamo andare all’ultima partita di De Rossi all’Olimpico, il 26 maggio. E ci andremo“.