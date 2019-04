Fifa19 sfida Zaniolo, Florenzi, Cristante e Santon: “Chi è il migliore?” – VIDEO

Compagni sul campo, pronti a supportarsi in ogni occasione e in ogni circostanza, ma davanti al joystick e alla TV zero calcoli e tutti nemici. Impazza infatti la sfida tra i giocatori giallorossi a colpi di Fifa19, con Zaniolo, Florenzi, Cristante e Santon coinvolti sul profilo Instagram della Roma in un confronto sulle rispettive valutazioni virtuali. “Ma qui si parla del gioco o della verità?“, esordisce tra serio e il faceto proprio Florenzi, creando il preludio alle battaglie sulle singole statistiche. Di seguito il simpatico siparietto tra i quattro:

Chi è il difensore con il punteggio più alto?

Santon: “Io”

Cristante: “Santon, ma solo perché è un difensore (ride, ndr)”.

Chi colpisce meglio di testa?

Santon: “Io”

Florenzi: “Santon”

Cristante: “Ah, hai scelto Santon… vabbè”

Chi è il migliore alla playstation?

Zaniolo: “Io”

Cristante: “Come fai a essere tu? Hai visto come hai giocato oggi? Io non gioco mai”

Florenzi: “Bryan, che personalità che hai, sempre a dire io, io, io…”

Zaniolo: “È la verità”

Miglior cuoco?

Florenzi: “Io”

Cristante: “Florenzi, io cucino solo toast”

Chi ha più resistenza?

Zaniolo: “Cristante”

Cristante: “Io, tu hai fatto 8 partite e 8 crampi”.

Chi ha più follower su Instagram?

Zaniolo: “Io”

Santon: “Io… no scherzo Zaniolo”

Cristante (rivolto a Zaniolo): “Subito a puntualizzare tu”

Il più bravo nei passaggi?

Cristante: “Io”

Florenzi: “Io”

Santon (rivolto a Cristante): “Ma scegli Florenzi”

Il più bravo a calciare i rigori?

Cristante: “Florenzi, io non li ho mai calciati”

Florenzi: “Io, ma ne ho già sbagliati due…”

Chi ha il tiro più potente?

Florenzi: “Cristante”

Cristante: “Io, non ci sono dubbi”

Santon (rivolto a Florenzi): “Tu tiri dei carciofi”

Chi è il migliore complessivamente?

Florenzi: “Io”

Cristante: “Qual era la domanda? Ah lui”

Zaniolo: “Florenzi ha tipo 82, 83”