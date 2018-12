Fifa Club Benefits per i Mondiali 2018: alla Roma 1,2 milioni di dollari

“Il Mondiale è il punto più alto del calcio ed è nostra responsabilità redistribuire i ricavi di questa competizione in tutta la nostra comunità e i club meritano di condividere questo successo“, parola del presidente della Fifa Gianni Infantino. Le società di calcio sorridono per l’aumento dei ricavi per i Mondiali 2018. Oggi ha Fifa ha reso noto di aver distribuito 209 milioni di dollari a 416 club di 63 federazioni diverse: il programma Club Benefits, infatti, prevede l’assegnazione di una parte di ricavi alle società per la partecipazione dei giocatori all’ultima Coppa del Mondo in Russia. La prima italiana in classifica è la Juventus con poco più di 3 milioni di dollari, seguita da Inter (1,836 milioni), Napoli (1,782 milioni), Milan (1,373 milioni), Sampdoria (1,359 milioni) e Roma (1,27 milioni). La partecipazione di Fazio, Kolarov e l’ormai ex Alisson fa felice il club di Trigoria.