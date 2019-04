Festa a casa Zaniolo: restituita la BMW rubata a mamma Francesca – FOTO

“Regalo” di Pasqua anticipato in casa Zaniolo. Questa mattina Francesca Costa, mamma di Nicolò, ha ritrovato la macchina che le era stata rubata qualche giorno fa. I ladri, dopo l’appello su Instagram di lady Zaniolo, hanno fatto un passo indietro, rimettendo la BMW nel posto in cui si trovava la sera del furto. Francesca questa mattina ha visto la bella sorpresa quando è uscita di casa. “Bentornata, grazie!” il commento in una Stories.

“Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto” aveva scritto Francesca qualche giorno fa, costretta poi a rispondere a chi le scriveva di non lamentarsi “perché tanto siete ricchi”. Di certo a casa Zaniolo il rinnovo di Nicolò è un argomento che continua a tenere banco e le offerte che arrivano dai top club europei preoccupano i tifosi. Se dentro l’uovo giallorosso arrivasse l’annuncio del prolungamento sarebbero tutti di certo più sereni. Ladri compresi.