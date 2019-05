Ferrara sul futuro di Conte: “Ha le idee chiare, tornerà in Italia”

L’Inter è in pole, la Roma lo vuole, ma anche Milan e Juve guardano interessate alla finestra. Il futuro di Antonio Conte continua a far discutere. Intervenendo ai microfoni di Tiki Taka, trasmissione televisiva in onda su Canale 5, il suo ex compagno di squadra Ciro Ferrara si è soffermato proprio sull’ex tecnico del Chelsea: “Ho incontrato Antonio l’altro giorno. Ovviamente non mi ha detto dove andrà ma ne sono certo, ha le idee sicuramente chiare sul suo futuro. Credo che sarà in Italia“.