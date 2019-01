Femminile, Roma-Sassuolo 0-0: inizia la partita – LIVE

“Siamo in crescita, ma ora dobbiamo vincere anche contro le squadre che ci precedono” lo ha detto Elisabetta Bavagnoli, mister delle giallorosse, alla vigilia della sfida con il Sassuolo, gara valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno. Quale occasione migliore allora se non quella di inaugurare il 2019 con una vittoria contro la formazione neroverde, attualmente al quarto posto con un punto in più rispetto alla Roma. Nel girone d’andata finì con un successo della squadra guidata da Piovani.

CRONACA

PRIMO TEMPO

16′ – Bonfantini recupera palla in difesa e percorre 50 metri di campo prima di subire un fallo sulla fascia destra nei pressi dell’area di rigore neroverde.

11′ – Paura nell’area di rigore giallorossa. Ferrato supera Lipman e prova a sorprendere Pipitone: il portiere giallorosso devia il pallone che poi viene spazzato definitivamente da Corrado

7′ – Occasione Roma! La Serturini arriva sul fondo e mette un cross dalla sinistra sul secondo palo, ma la Piemonte sbaglia il tap in sotto porta. Pallone alto sopra la traversa

3′ – Buona l’iniziativa da sinistra del capitano Bartoli, che riesce a scaricare al centro per Piemonte, la cui conclusione è deviata in angolo

1′ – Inizia la partita

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Pipitone; Soffia, Lipman, Corrado, Bartoli; Ciccotti, Bernauer, Greggi; Bonfantini, Piemonte, Serturini.

A disp.: Casaroli, Simonetti, Coluccini, Zecca, Pugnali, Labate, Alysson Swaby

All.: Elisabetta Bavagnoli

SASSUOLO (4-3-1-2): Thalmann; Lenzini, Bursi, Pettenuzzo, Giatras; Tomaselli, Pondini, Giurgiu; Iannella; Ferrato, Cambiaghi

A disp.: Tasselli, Mc Sorley, Oliviero, Brignoli, Orsi, Tudisco, Faragò

All.: Piovani

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: