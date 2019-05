Fazio: “Vincere è molto importante, dobbiamo finire bene il campionato”

A pochi dal fischio d’inizio di Roma-Juventus, Federico Fazio, scelto da Ranieri nell’undici titolare, ha raccontato le sue sensazioni.

FAZIO A ROMA TV

Anche alla luce dei risultati degli altri, oggi più che mai serve una vittoria.

È molto importante vincere oggi. Dobbiamo pensare solo questa partita, no ai risultati degli altri. Questa è una sfida fondamentale che andrà vinta, soprattutto per finire nel migliore dei modi il campionato e per continuare a lottare per il nostro obiettivo.

Che Juventus ti aspetti in campo?

Al di là che hanno già vinto lo scudetto, la Juventus è una squadra molto forte. Vorranno vincere anche loro questa partita che per noi è fondamentale. Dobbiamo giocare con determinazione e cattiveria.

Può essere proprio la differenza di motivazione, con la Juve che ha vinto già lo scudetto e la Roma che è ancora in lotta per la Champions, a poter cambiare le sorti di una partita complicata?

Penso che sarà una sfida equilibrata. Loro sono molto forti, vogliono chiudere nel migliore dei modi il campionato, noi invece vogliamo continuare a lottare e dobbiamo conquistare questi tre punti.