Fazio: “Resteremo aggressivi anche nella ripresa. Pastore un grandissimo”

E’ calcio spettacolo all’Olimpico, con la Roma che domina il Cagliari e chiude il primo tempo sul 2-0. A realizzare il vantaggio è stato Fazio, che ha parlato al termine dei primi 45 minuti.

FAZIO A SKY

Non prendete praticamente gol, siete solidissimi dietro.

Dobbiamo continuare così e l’importante è non prendere gol. L’importante è prendere i tre punti, non dobbiamo farli tornare in partita e continuare aggressivi giocando nella loro età metà campo.

Su Pastore.

Abbiamo iniziato molto bene la partita, anche lui ha segnato, è un grandissimo giocatore, lo sta dimostrando e abbiamo bisogno di lui.