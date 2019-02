Fazio: “Gara da squadra matura. Tre punti importanti per la corsa Champions”

La Roma batte soffrendo il Bologna grazie a un rigore di Kolarov e a un bel destro di Fazio. Al termine del match l’argentino ha parlato ai microfoni dei cronisti.

FAZIO A SKY

Una partita complicata. Nel secondo tempo avete reagito bene.

Con queste squadre le partite dobbiamo vincere se vogliamo arrivare. Per questo era molto importante. Il Bologna ha fatto una gran partita, ma la Roma ha fatto partita da squadra matura.

Come ti spieghi il primo tempo? Avete sbagliato approccio?

No no, sono stati bravi loro, hanno iniziato forte. Le partite durano 90′, siamo usciti bene nel secondo tempo. Siamo partiti bene e poi abbiamo fatto una grande partita.

Come la vedi la corsa per la qualificazione in Champions?

È ancora lunga, mancano tante partite. Noi dobbiamo pensare alla prossima gara. I 3 punti sono molto importanti se dobbiamo lottare per la Champions. Dobbiamo pensare di partita in partita.

FAZIO A ROMA TV

Vittoria importante ma partita complicata.

Il Bologna ha iniziato forte ma noi abbiamo fatto una partita matura. Abbiamo gestito tutta la partita, abbiamo giocato meglio di oggi ma abbiamo segnato quando dovevamo segnare e abbiamo vinto, che era la cosa più importante per rimanere con la lotta Champions.

Sono rimaste Inter, Milan e Roma per a Champions?

L’importante è rimanere vicini a Inter e Milan che hanno vinto oggi, era importante fare tre punti. Ora dobbiamo pensare partita per partita e continuare così a lottare per la Champions.

Voi difensori segnate tanto ma subite anche tanto.

Noi pensiamo da squadra, a prescindere da chi fa gol, l’importante è vincere e continuare così. Dobbiamo continuare a giocare da squadra come abbiamo fatto nelle ultime giornate e andare avanti.

Siete pronti per il tour de force?

Alla sosta mancano 4 partite di campionato e 1 di Champions, dobbiamo vincerle tutte e 5. Ma dobbiamo andare passo dopo passo, ora dobbiamo pensare a vincere a Frosinone.