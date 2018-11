Falcao: “Speriamo di aver caricato i giocatori. Questa Roma è costruita per l’anno prossimo”

Francesco Totti è stato il grande protagonista di questo prepartita di Champions, con la cerimonia ufficiale del suo ingresso nella Hall of Fame. Per l’occasione non è voluto mancare Paulo Roberto Falcao, leggenda della storia giallorossa. L’ex campione brasiliano ha parlato a Roma Tv:

Bellissima notte.

Un abbraccio a tutti, anche i tifosi della Roma. E’ un momento speciale, una partita molto difficile ma sono quelle partite che ti possono dare la motivazione anche per il campionato. Felice di partecipare a un altro momento importante anche per la società, speriamo che le cose possano migliorare anche in campionato.

Oggi tanti giovani: sfilare davanti a leggende come voi può avergli dato qualcosa in più?

Speriamo che possiamo contribuire non solo con la festa ma anche per i calciatori, che comincino a giocare. Partita difficile, come lo è giocare col Real che ha grande storia, ma si gioca in casa e i tifosi aiuteranno molto. Mi auguro che ci sia una grande vittoria.

E’ una grande Roma quella che scende in campo stasera?

Sta cominciando a essere costruita. Ha tanti giovani e bisogna fare un po’ di strada, ma si sta cominciando a costruire soprattutto per l’anno prossimo, non tanto per quest’anno. Mi auguro che si possa fare bene anche oggi in Champions.