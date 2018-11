Falcao a Roma per Totti, l’appello del figlio: “Mai come martedì vorrei una tua stretta di mano”

Francesco Totti nel pre partita di martedì contro il Real Madrid entrerà a far parte della Hall of Fame della Roma. Tanti gli ex giallorossi che saranno presenti allo stadio e tra questi Paulo Roberto Falcao. Con l’occasione il figlio Giuseppe, riconosciuto solo legalmente, ha lanciato un appello sul proprio profilo Facebook pubblicando una foto del padre che stringe la mano all’ex capitano: “Tante volte ho desiderato essere Totti, come ogni tifoso della Roma. Ma mai come martedì prossimo, anche per una sola stretta di mano, un sorriso, un “Ciao Giuseppe”