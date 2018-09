Europeo Under 21, De Rossi agli Azzurrini: “Godetevelo, voglio vedervi vincere” – VIDEO

A giugno 2019, dal 16 al 30, il campionato europeo Under 21 si disputerà in Italia e San Marino per la prima volta nella storia. Ci sono tante aspettative, dunque, per la Nazionale di Gigi Di Biagio: gli Azzurrini potranno però contare sull’appoggio di un sostenitore speciale come Daniele De Rossi: “Ho tanti ricordi dell’Under 21, molto belli. È stata la mia prima esperienza internazionale, dato che ho fatto poche nazionali giovanili – il messaggio del capitano della Roma tramite l’account Instagram di We Are Yourope – . Ho grandi ricordi, abbiamo vinto un Europeo, siamo stati un gruppo incredibile e credo gli ultimi a vincerlo. Il grande augurio che voglio farvi è proprio questo, spero riusciate a prendere il nostro testimone, a fare un grande Europeo qui in Italia, vorrei venirvi a vedere e magari venire a vedervi anche vincitori. Godetevi questa esperienza perché vi rimarrà dentro tutta la vita. Un abbraccio, forza Italia e in bocca al lupo”.