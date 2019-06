Europeo U-21, Italia-Spagna: Pellegrini e Zaniolo sfidano Fabiàn Ruiz dall’inizio – FOTO

Primo ostacolo importante per l’Italia Under 21 di Luigi Di Biagio che, dopo una lunga preparazione tra Formello e Casteldebole, finalmente scenderà in campo al Dall’Ara per il debutto europeo contro la temibile Spagna. Una squadra, quella del ct, chiamata non solo a far bene ma addirittura accreditata come una delle favoritissime per la vittoria finale. Contro le Furie Rosse saranno due i romanisti in campo, Lorenzo Pellegrini in mediana e Nicolò Zaniolo nello stellare trio d’attacco con Chiesa e Kean.