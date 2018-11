Europa League, Milan sulle montagne russe: Dudelange battuto 5-2. Qualificazione a un passo

Si è aperto il giovedì di Europa League che vede impegnate due squadre italiane. Nel pomeriggio il Milan era obbligato alla vittoria in casa contro il Dudelange per non mollare la qualificazione ai sedicesimi di finale. I rossoneri vanno in vantaggio al 21′ con Cutrone, poi l’incredibile rimonta della squadra lussemburghese che al 49‘ si trova avanti sul 2-1. Gli uomini di Gattuso subiscono un colpo che potrebbe essere letale, ma poi reagiscono e infilano 4 gol in 15 minuti (due sono autoreti, poi Calhanoglu e Borini). Finisce 5-2 per il Milan, a cui per passare il turno basterà pareggiare o anche perdere con al massimo un gol di scarto nell’ultima partita ad Atene con l’Olympiakos (sconfitta dal Betis oggi). Alle 21 in campo la Lazio, già qualificata, in casa dell’Apollon Limassol.

TUTTI I RISULTATI DELLE 18.55:

Spartak Mosca-Rapid Vienna 1-2: 20’ Luis (S), 80’ Muldur (R), 91’ Schobesberger (R)

Astana-Dynamo Kiev 0-1: 29’ Verbic (D)

Zurigo-Larnaca 1-2: 38’ Giannou (L), 74’ Khelifi (Z), 84’ Trikovski

Bayer Leverkusen-Ludogorets 1-1 : 69’ Marcelinho (L), 85’ Weiser (B)

Salisburgo-Lipsia 1-0: 74’ Gulbrandsen (S)

Rosenborg-Celtic 0-1 : 42’ Sinclair (C)

Zenit-Copenaghen 1-0: 59’ Mak (Z)

Bordeaux-Slavia Praga 2-0: 49’ de Preville (B), 94′ Karamoh (B)

Anderlecht-Sparta Trnava 0-0

Fenerbahçe-Dinamo Zagabria 0-0

Qarabag-Sporting CP 1-6: 5’ Dost (S), 14’ Zoubir (Q), 20’ e 75’ Fernandes (S), 33’ Nani (S), 65’ e 81’ Abdoulay Diaby (S)

Vorskla-Arsenal 0-3: 10’ Smith-Rowe, 27’ Ramsey, 41’ Willock

Milan-Dudelange 5-2: 21’ Cutrone (M), 39’ Stolz (D), 49’ Turpe (D), 66’ aut. Stelvio Cruz (M), 70’ Calhanoglu (M), 78’ aut. Schnell (M), 81 Borini (M)

Betis-Olympiakos 1-0: 39’ Canales (B)

BATE-Vidi 2-0: 22’ Signevic (B), 84’ Ivanic (B)

Krasnodar-Akhisar Belediyespor 2-1: 24’ Serginho (A), 48’ Gazinskiy (K), 57’ Ari (K)