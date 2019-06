Euro2020, Turchia-Francia 2-0: Under sigla il raddoppio e la Roma si congratula – VIDEO

Niente Griezmann, niente Mbappe e niente Pogba. A brillare nei 90 minuti del Büyükşehir Belediyesi Stadyumu di Konya è stato infatti il romanista Cengiz Under, che con la sua Turchia ha liquidato la Francia campione del mondo di Didier Deschamps. Un secco 2 a 0 maturato tutto nel primo tempo, grazie alle reti di Ayhan alla mezz’ora e proprio di Under, bravo a finalizzare un’azione propiziata da un errore difensivo francese. All’84’ è arrivata la sostituzione per il giocatore giallorosso, che ha offerto una prova di corsa e di sostanza al ct Gunes. Adesso è proprio la nazionale turca a guardare tutti dall’alto nel Gruppo H, mentre la Francia si deve accontentare momentaneamente della seconda piazza.

Anche la Roma ha seguito da vicino la partita ottima del turco giallorosso, al quale ha dedicato un tweet di complimenti.