Euro2020, Turchia-Francia: Under dall’inizio contro i campioni del mondo

La sfida ai campioni del mondo è lanciata. E lo farà in campo Cengiz Under, che sarà nell’undici titolare del match tra la sua Turchia e la Francia, in programma alle ore 20.45 al Büyükşehir Belediyesi Stadyumu di Konya. Una sfida per sancire la vera e propria regina del Gruppo H, che attualmente vede entrambe le nazionali a punteggio pieno in testa al raggruppamento. Non ci sarà con la maglia dei Bleus invece il centrocampista giallorosso Steven Nzonzi, escluso ancora una volta dal commissario tecnico francese Didier Dechamps.