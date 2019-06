Euro2020, Schick titolare in Repubblica Ceca-Bulgaria

Obiettivo primario: muovere la classifica e cancellare il 5 a 0 subito dall’Inghilterra nella prima giornata di qualificazione a Euro2020. Per farlo la Repubblica Ceca si affiderà a Patrick Schick, voglioso di mettersi in luce con la sua nazionale dopo un’altra stagione mediocre vissuta con la Roma. In attesa di capire se il mercato porterà l’ex Samp lontano dalla Capitale, sarà proprio il centravanti giallorosso a guidare questa sera dal primo minuto gli undici di Šilhavý contro la Bulgaria di Balakov, attualmente seconda nel Girone A dietro all’Inghilterra.