Euro2020, Grecia-Italia: Manolas sfida Florenzi dal primo minuto

Delegazione giallorossa-azzurra importante quella che ha invaso Atene per la partita che l’Italia giocherà questa sera alle ore 20.45 contro la Grecia. Ad accogliere la squadra di Mancini ci sarà il roccioso piratiko, che schiererà tra gli undici titolari anche il romanista Kostas Manolas. Interessante sarà il duello a distanza con Alessandro Florenzi, che agirà sulla corsia destra dal primo minuto nel 4-3-3 organizzato in campo dal ct azzurro. Nel corso del match potrebbero trovare spazio Pellegrini e Cristante, mentre andranno in tribuna gli altri romanisti convocati da Mancini: Zaniolo, El Shaarawy e Antonio Mirante. Ecco la formazione titolare:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Chiellini (C), Bonucci, Emerson Palmieri; Jorginho, Verratti, Barella; Insigne, Belotti, Chiesa.