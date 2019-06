Euro2020, Grecia-Italia 0-3: Manolas in difficoltà, bene Florenzi. Pellegrini dall’81’

Normale amministrazione per l’Italia del ct Mancini, che sbriga la pratica Grecia con un primo tempo eccellente giocato a ritmi altissimi. Con il 4-3-3 ormai collaudato gli azzurri hanno messo subito in difficoltà i padroni di casa, con Kostas Manolas più volte preso in mezzo alle velocissime manovre degli ospiti. Novanta minuti ordinati sulla destra per Florenzi, mentre Lorenzo Pellegrini ha trovato spazio soltanto a dieci dal termine sostituendo Verratti. Di Barella, Insigne e Bonucci i gol che hanno condannato i greci, scivolati con questo risultato al terzo posto nel Gruppo J. L’Italia prosegue invece il percorso netto, che proverà ad allungare martedì contro la Bosnia.