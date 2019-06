Euro2020, Finlandia-Bosnia 2-0: Dzeko in campo per 90′. Pukki mattatore

Niente da fare per la Bosnia di Edin Dzeko, che capitola in Finlandia sotto i colpi dei padroni di casa perdendo 2 a 0. In ombra l’attaccante romanista, che era stato facile profeta nella conferenza di ieri avvertendo ambiente e compagni riguardo le insidie della squadra di Kanerva. Vero e proprio mattatore della serata è stato l’attaccante del Norwich Teemu Pukki, che ha oscurato con una doppietta la prestazione incolore della punta giallorossa. Con questo risultato la Finlandia sale al secondo posto nella classifica del Girone J, in attesa della partita di questa sera tra Grecia e Italia.